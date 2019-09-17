Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

17.09.2019 17:29Kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti
Ordu'nun Perşembe ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Akkaya (25) kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek deniz kıyısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan şahsın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, Akkaya'nın arkadaşlarını ifadelerini almak için karakola götürürken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

İbrahim Akkaya, Jandarma, Perşembe, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:26 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
19:20 Traktör evin bahçesine uçtu
19:14 Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor
19:09 İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı
19:06 Serik'te orman yangını kontrol altına alındı
19:03 Zabıt katibi cinayeti şüphelisi suçunu itiraf etti
18:51 Serik'te 3 günde 3 ayrı yangın