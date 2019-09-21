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Kayalıklardan düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli'de 300 metre rakımın olduğu yerde bulunan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

21.09.2019 13:28Kayalıklardan düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Denizli'de 300 metre rakımın olduğu yerde bulunan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Teleferik Yaylası Alt İstasyon civarında meydana geldi. 300 metre rakımın olduğu bölgede bulunan Yasin Olcay (42) yürürken bir anda yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Olcay itfaiye tarafından merdiven yardımıyla yukarı çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Olcay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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