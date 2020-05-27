Kayalıklardan düşen vatandaş için ekipler seferber oldu

Malatya'da kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaşı kurtarmak isteyen ekipler, karlı yolda yaklaşık 1 saat yürüdü.

Kayalıklardan düşen vatandaş için ekipler seferber oldu
27.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:31
Malatya'da kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaşı kurtarmak isteyen ekipler, karlı yolda yaklaşık 1 saat yürüdü. Sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 1 saat taşındıktan sonra ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya merkez ilçe Battalgazi Karagöz kırsal mahallesi Beydağı eteklerinde meydana geldi. Selahattin Boyraz isimli vatandaş, yürüyüş için Beydağı'nın eteklerine gitti. Yolun karlı olması nedeniyle kayalıklardan düşüp ayağını kıran Boyraz, cep telefonu ile durumu 112'ye bildirdi. Jandarma, 112 ekipleri ile Afet ve Acil Durum (AFAD) personelleri yaklaşık bir saat yürüyerek olay yerine ulaştı. Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra Selahattin Boyraz'ı sedyeye alıp, yaklaşık bir saat taşıyarak ambulansa getirdi. Boyraz'ın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Battalgazi, Beydağı, Malatya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Anketlerde Erdoğan’a rakip olan İmamoğlu’na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti ’vekil transferi’ döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan’ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek Haber
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
’Çilekten böcek çıkar mı?’ tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi Haber
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Haberler››3. Sayfa››Kayalıklardan düşen vatandaş için ekipler seferber oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:27: Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi - Haberler 12:21: Kayalıklardan düşen vatandaş için ekipler seferber oldu - Haberler 12:21: İdlib'de patlama - Haberler 12:19: Kayıp İbrahim'i arama çalışmalarında 38. gün - Haberler 12:19: Sırakayalar Şelalesi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haberler 12:09: Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? - Haberler 11:27: Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak - Haberler 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı