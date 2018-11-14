Kayalıklardan Düşen Yaralıya 2 Saatte Ulaşılabildi

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran yaralı, 2 saatlik uğraşların ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Savran köyü Tepebaşı
mevkisinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran Ali Tepedibi, cep telefonuyla 112 acil servis görevlilerinden yardım istedi.
Sağlık görevlileri, yolların bozuk olmasından dolayı ambulansla kayalıklara ulaşamadı.
Savran köyündeki vatandaşlardan yardım isteyen sağlık ekibi, traktörle yaralının bulunduğu kayalıklara ulaşmaya çalıştı. Arazinin engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşamayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik uğraşların ardından yürüyerek yaralı Tepedibi'ye ulaştı.
Bulunduğu yerden çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Ali Tebedibi, traktörle ambulansın bulunduğu yere getirildi.
Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tepebaşı,Adıyaman
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:50