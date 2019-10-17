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Kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ta kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, AFAD tarafından çıkartıldı.

17.10.2019 09:39Kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Tokat'ta kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, AFAD tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı köyünde çobanlık yaparak hayatını kazanan Ali Yazlı, bilinmeyen bir sebeple kayalıklardan düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Yazlı, kısıtlı imkanlar nedeniyle kurtarılamayınca, AFAD'dan yardım istendi. Tokat il merkezinden yola çıkarak bölgeye ulaşan 4 kişilik ekip, Niksar AFAD'ın da destekleriyle 60 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen Ali Yazlı'ya kısa sürede ulaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni Niksar Belediyesine ait cenaze nakil aracına yerleştirilerek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. - TOKAT

Niksar, Tokat, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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