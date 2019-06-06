Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu. Sabah
saatlerinde 5 arkadaşıyla Bağbaşı
Mahallesi seyir terası bölgesine giden ve İbiş Kahvesi mevkisi dönüşü kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cesedine ulaşıldı.
Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD
, UMKE ve AKUT ekipleri Çakıroluk mevkisindeki sarp kayalıklardan yaklaşık 200 metreden düştüğü anlaşılan Yoruh'a ulaşmak için çalışma yaptı.
Kayalık alana 5 saat sonra halatlar yardımıyla ulaşan ekipler Yoruh'un cenazesini çıkarttı.
Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Güncel