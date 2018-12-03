Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:08

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde pikniğe giden Hamza Yılmaz kayalıklardan düşünerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli merkezden 40 kilometre uzaklıktaki Ortaklar köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Hamza Yılmaz, yürürken bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yılmaz, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, otopsinin ardından Şemdinli'de toprağa verilecek. - HAKKARİ