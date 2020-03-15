Kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
15.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:11
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Der Veen, deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düşerek yaralandı.
Turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Der Veen'e ulaşan tim, yaralıyı sedyeye koyarak kıyıya yanaşan sahil güvenlik botuna taşıdı. Botla koyda bekleyen ambulansa götürülen ve sol bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hollandalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçeye tatile gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Der Veen, deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düşerek yaralandı.
Turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Der Veen'e ulaşan tim, yaralıyı sedyeye koyarak kıyıya yanaşan sahil güvenlik botuna taşıdı. Botla koyda bekleyen ambulansa götürülen ve sol bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hollandalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi