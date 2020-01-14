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Kayalıklardan yere çakıldı, yerde kıvrılırken üstüne kaya parçası düştü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir çoban, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan yere çakıldı.

14.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:10Kayalıklardan yere çakıldı, yerde kıvrılırken üstüne kaya parçası düştü
'ın ilçesinde bir çoban, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan yere çakıldı. Yerde yatarken üzerine kaya parçası da düşen talihsiz çoban, ağır yaralandı.

Edinen bilgilere göre, Gercüş'e bağlı Kayalar köyünde çobanlık yapan Ömer Güzel, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan yere çakıldı. Daha sonra üstüne bir kaya parçası düşen Güzel, ağır yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güzel'i düştüğü yerden kurtararak ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Güzel, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Devlet Hastanesi, Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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