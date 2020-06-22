Kayalıkların arasına giren 4 aylık yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı

Mersin'de çocuklardan korkarak yaşadığı dere içerisindeki kayalıkların arasına giren 4 aylık yavru köpek, 10 gün sonra kurtarıldı.

Kayalıkların arasına giren 4 aylık yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı
22.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:19
Mersin'de çocuklardan korkarak yaşadığı dere içerisindeki kayalıkların arasına giren 4 aylık yavru köpek, 10 gün sonra kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, yavru bir köpeğin dere içerisindeki kayalıkların arasında mahsur kaldığını fark etti. Çocukların kovalamasından korktuğu için kayalıkların arasına giren 4 aylık köpeği site sakinleri, yaptıkları bütün girişimlere rağmen bulunduğu yerden çıkaramadı. Köpeğin ölmemesi için 10 gün boyunca kayalıkların girişine yemek ve su bırakan vatandaşlar, bulunduğu yerden bir türlü çıkmayan köpeğin kurtulması için yetkililerden yardım istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda K-9 arama kurtarma birimi profesyonel köpek eğitmeni olarak görev yapan Tufan Karagöl, site sakinlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye giderek çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı bölgeye giren Karagal, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği mahsur kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde kurtardı.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından köpek, koruma altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Mersin, Güncel, Haber

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