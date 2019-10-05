Haberler » genel » Haber

Kayalıkta mahsur kalan "Karakızı" Afad ve Jandarma kurardı

Kayalıkta mahsur kalan "Karakız"ı Afad ve Jandarma kurardı Kayalıkta sıkışan ve 4 gündür kurtarılmayı bekleyen keçi hayvanları koruma gününde kurtarıldıOSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda düşerek sıkışan ve 4 gündür kurtarılmayı bekleyen "Karakız" adlı keçi, AFAD ekipleri...

05.10.2019 00:16
Kayalıkta mahsur kalan "KarakızAfad ve Jandarma kurardı
Kayalıkta sıkışan ve 4 gündür kurtarılmayı bekleyen keçi hayvanları koruma gününde kurtarıldı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda düşerek sıkışan ve 4 gündür kurtarılmayı bekleyen "Karakız" adlı keçi, AFAD ekipleri ve jandarmanın 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Taşköprü köyüne bağlı Diniker Mahallesi'nde yaşayan Bilal Uçuk, 30 Eylül günü keçilerini dağlık alana otlatmaya götürdü. Ancak keçilerden birisi yukarıdan aşağıya kayalık alanın içerisine düşerek sıkıştı. Karakız adlı keçinin sahibi Bilal Uçuk ne yaptıysa da keçisini sıkıştığı yerden kurtaramadı. Köyün imamı başta olmak üzere diğer köylülere de keçisinin kayalık alanda sıkıştığını ve kurtaramadığını söyleyen Bilal Uçuk ve diğer köylüler, dağa seyyar elektrik kablosu çekip delici kırıcı alet yardımıyla kayayı kırıp keçiyi kurtarmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Sıkıştığı yerde 4 gündür kurtarılmayı bekleyen ve ölmek üzere olan keçi Osmaniye AFAD ekipleri ve Jandarma'nın 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Bitkin şekilde kayalığın içinden çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi. Karakız adlı keçinin sahibi Bilal Uçuk kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
Kayalıkta mahsur kalan

Jandarma, Osmaniye, Karakız, AFAD, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
02:29 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:55 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:52 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:03 Van usulü bowling
00:53 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
00:48 Felçli geldiği barınağın ömür boyu misafiri oldu
00:42 Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi