Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı
Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
15.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:54
Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıkan Annevan Der Veen, saat 11.00 sıralarında deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düştü. Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince, bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. JAK timi, Veen'in düştüğü alana sahil güvenlik botuyla ulaştı. Sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen, sedyeyle bota taşındı. Bota alınan Veen, koyda bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıkan Annevan Der Veen, saat 11.00 sıralarında deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düştü. Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince, bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. JAK timi, Veen'in düştüğü alana sahil güvenlik botuyla ulaştı. Sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen, sedyeyle bota taşındı. Bota alınan Veen, koyda bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı