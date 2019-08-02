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Kayalıktan düşen kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde yürüyen şahıs dengesini kaybederek, kayalık alana düşerek yaralandı.

02.08.2019 11:27 Kayalıktan düşen kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde yürüyen şahıs dengesini kaybederek, kayalık alana düşerek yaralandı.

Erdek'te meydana gelen olayda, Aydın Bozkuş isimli vatandaş sahilde yürürken dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Edinilen bilgiye göre; dün akşam sahil bandında yürüyüş yapan Aydın Bozkuş, bilinmeyen bir nedenle bir anda kayalıklara düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, düşen şahsı düştüğü yerden alarak 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.

Erdek İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekip, olay yerine kısa sürede ulaşmasına rağmen 112 Acil Sağlık Ambulansının kaza yerine geç gelmesinden dolayı, vatandaşlar sağlık ekibine tepki gösterdiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Aydın, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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