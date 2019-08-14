Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, ambulans helikopterle kurtarıldı

Bingöl'de atla giderken kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından ambulans helikopterle kurtarıldı.

14.08.2019 23:28 Kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, ambulans helikopterle kurtarıldı
Bingöl'de atla giderken kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından ambulans helikopterle kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sarmakaya köyü Afşin yaylasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, at üstünde 3 bin rakımlı afşin yaylasına giden Mehmet Ali Yıldırım (62), dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine köye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans helikopter istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans helikoptere ulaştırılan yaşlı adam Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı