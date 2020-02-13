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Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Araçlar ise dik caddelerde yola tutunmakta zorlandı ve kayarak birbirlerine çarptı. O anları evinin balkonun seyreden Artvinli maç anlatır gibi kayan araçları yorumladı.

13.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:22

Kar yağışı ve soğuk hava 'da etkisini göstermese de yurdun doğu kesimlerinde hayatı zorlaştırıyor. 'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Yollarda kayan araçları çeken bir Artvinli durumu eğlenceye çevirdi.

YOLLAR BUZ TUTTU ARAÇLAR KAYDI

Artvin'de gündüz saatlerinde 1-2 derece civarında olan hava sıcaklığı gece eksinin altına düşüyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollar da buz tutuyor. Hal böyle olunca sabah trafiğe çıkan araçlar yola tutunmakta güçlük yaşıyor ve kayıyor.

KAZALARI MAÇ GİBİ ANLATTI

Araçların kayıp kaza yapmasını evinden seyreden bir Artvinli içinse durum farklıydı. O anları hem videoya çekti hem de maç anlatır gibi sunum yaptı.

Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı

İstanbul, Artvin, Yaşam


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