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Kayan motosiklet otobüsün altına girdi

Antalya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet, şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

12.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:04Kayan motosiklet otobüsün altına girdi
'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet, şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sürücü ve motosiklet otobüsün altından itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı tramvay emniyet durağı yakınında meydana geldi. 07 E 4774 plakalı motosikletiyle Çallı istikametine giden E.A, yağışlı ve kaygan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. E.A, motosikletiyle birlikte önündeki şehir içi yolcu otobüsünün altına girdi. otobüs altına sıkışırken, sürücü E.A. ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansta tedavisi yapılan E.A., iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Sıkışan motosiklet ise otobüsün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sıkışan trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. - ANTALYA

Motosiklet, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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