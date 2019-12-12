Haberler » Güncel » Kayan motosiklet otobüsün altına girdi - Haber

Kayan motosiklet otobüsün altına girdi

Antalya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet, şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

12.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:15Kayan motosiklet otobüsün altına girdi
'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet, şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sürücü ve motosiklet otobüsün altından itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı tramvay emniyet durağı yakınında meydana geldi. 07 E 4774 plakalı motosikletiyle Çallı istikametine giden E.A, yağışlı ve kaygan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. E.A, motosikletiyle birlikte önündeki şehir içi yolcu otobüsünün altına girdi. otobüs altına sıkışırken, sürücü E.A. ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansta tedavisi yapılan E.A., iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Sıkışan motosiklet ise otobüsün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sıkışan trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
(İsa Akar/İHA)

Motosiklet, Antalya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:15 Esenyurt'ta kurusıkı tabancayla tehdit ederek telefon gasp ettiler - Haber
19:14 Muğla'da klima ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Haber
19:14 Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Haber
19:14 İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:17:15