- Kayapark'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

- Kayapark'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyorKayapark İstanbul
'un en büyük korusu Emirgan
'dan 3 kat daha büyük olacak
İSTANBUL - TOKİ tarafından Kayaşehir
'de yapımı devam eden 1 milyon 267 bin metrekare büyüklüğündeki Kayapark'ın ilk etap çalışmaları devam ediyor. 441 bin metrekareyle İstanbul'un en büyük korusu olan Emirgan'dan 3 kat büyük olacak Kayapark 2020 yılında tam olarak açılması planlanıyor. TOKİ tarafından Kayaşehir'de hayata geçirilen 1 milyon 267 bin metrekare büyüklüğündeki Kayapark'ın ilk etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayapark, 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alanı ile İstanbul'un en büyük korusu Emirgan'dan (441 bin m2) 3 kat daha büyük olacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak Kayapark'ta; koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları, konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği etkinlik platformları, amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri ile 3 biyolojik göletin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler yer alacak.İlk etapta çalışmalar hızla sürüyorKayapark'ın 330 bin metrekare büyüklüğündeki birinci etabında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında yapılacak sosyal tesislerin en büyüğü bu alanda inşa ediliyor. 2 bin metrekare kapalı alana sahip sosyal tesis, az katlı ve araziyle bir olabilme özelliğine yani doğa ile bütünleşen bir yapıya sahip olacak. Birinci etapta ayrıca çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak özel temalı iki büyük çocuk oyun alanı bulunacak. Çocukların güvenliği için oyun alanındaki tüm oyun elemanları ahşap malzemeden üretilecek. TOKİ, bünyesinde piknik alanları, restoranlar, kafeler, seyir terasları ve otoparkın da yer alacağı birinci etabı en kısa zamanda Başakşehirlilerin hizmete sunmayı planlıyor.Vadi çelik köprülerle bağlanacakBirinci etap başta olmak üzere proje genelinde vadinin iki yakası arasında yaya ulaşımını sağlamak için çelik köprüler inşa edildi. Kayapark'ta en uzunu 84 metre olan 9 adet köprü olacak. Köprüler aynı zamanda yürüyüş yolları ile entegre edilecek ve böylece vatandaşların tüm parkı kesintisiz bir şekilde gezebilmesi sağlanacak. Ziyaretçilerin Kayapark'ın muhteşem bitki örtüsünü ve güzelliğini izleyebilmesi için proje genelinde irili ufaklı onlarca seyir terası inşa edilecek. Parkta 73 farklı türde bitki olacak. Kayapark'ta; toplam 264 bin metrekarelik çim alanının yanı sıra 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900 otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki toprakla buluşacak.Hobi bahçeleri renk katacakAyrıca park genelinde Başakşehirlilerin kendi çiçeklerini yetiştirebilecekleri özel hobi bahçeleri yer alacak. Renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri aynı zamanda Kayapark'ın rengarenk doğasına ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katacak.Kayapark'ta 3 biyolojik gölet olacakBaşakşehir'in ikinci Sular Vadisi Kayapark'ta biyolojik göletler de yer alacak. Toplam 3 bin metrekare alana sahip 3 biyolojik göletin tasarımı bitki örtüsü ile tamamlanacak. Göletlerde özel aydınlatma sistemleri kullanılacak. Böylece göletlerin ve çevresinin akşamları daha güzel bir görünüme sahip olması sağlanacak.Özel aydınlatma sistemleri kullanılacakGöletler gibi proje genelinde de özel aydınlatma elemanları ve sistemleri kullanılacak. Parkın ortak kullanım alanları, 12 metre uzunluğundaki 35 meydan aydınlatması, 4 metre uzunluğundaki 850 aydınlatma direği ve 850 duvar gömme spotu ile aydınlatılacak. 9 çelik yaya köprüsü ise LED aydınlatma sistemleri ile donatılacak.Tüm alanlar engellilerin ulaşımına uygun olacakKonser, sergi ve festivallerin düzenleneceği etkinlik platformlarının yanı sıra 3 amfi tiyatronun yer alacağı Kayapark'ta bisiklet ve yürüyüş yollarının tamamı engellilerin kullanımına uygun olarak inşa ediliyor. Bisiklet ve araç otoparklarının da bulunacağı parkta vatandaşlar için toplam 4 sosyal tesis inşa edilecek.Proje 2020 yılında tamamlanacakKayapark'ta ikinci ve üçüncü etapta çalışmaların bu yılsonunda başlaması planlanıyor. 1 milyon 267 bin metrekare büyüklüğündeki Kayapark'ın dördüncü ve son etabının ise 2020'de tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.
Kayaşehir,İstanbul,Emirgan
15 Kasım 2018 Perşembe 19:59