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Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı

Kayapınar Belediyesi kitap kafe açtı.

08.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:14Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı
Belediyesi kitap kafe açtı.
Belediye, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, alanı, müzikli su oyunları ve buz pistinin yer aldığı Park 75'te oluşturduğu kitap kafeyi hizmete açtı.
Her yaştaki çocuk ve yetişkinin faydalanabileceği, internet erişimi olan, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, ücretsiz ikramların sunulacağı kafede 3 bin 500 kitap yer alıyor
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kitap okumak okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Koç, "İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da kitap kafelerdir." dedi.

Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

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