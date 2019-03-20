Kayapınar Belediyesi'ne Mansiyon Ödülü

Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile düzenlenen Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar yarışmasının ödül törenine katıldı. Mülki ve yerel yönetimlerde yeni fikirler ve örnek uygulamaların tanıtımın yapılması amacıyla düzenlenen yarışmada Kayapınar Belediyesi, Yerel Yönetimlerin Okuma Altyapısına Katkısı ve 55 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi ile mansiyon ödülüne layık görüldü.Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Koç, Kayapınarlı çocukların bilgiye erişimleri ve dünya çocukları ile rekabet etmeleri amacıyla Kayapınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin ödüle layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Kaymakam Koç, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kesimlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR