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Kayapınar Belediyesinden Çınar'daki öğrencilere spor malzemesi desteği

Diyarbakır Kayapınar Belediyesince Çınar ilçesinde yapılan yetenek taramasına katılan 39 okuldan seçilen 144 öğrenciye spor malzemesi desteği sağlandı.

24.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:00Kayapınar Belediyesinden Çınar'daki öğrencilere spor malzemesi desteği
Belediyesince ilçesinde yapılan yetenek taramasına katılan 39 okuldan seçilen 144 öğrenciye malzemesi desteği sağlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole 3 yıldan bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yetenek taraması üçüncü etabı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce il genelinde ve Çınar'da devam ediyor.
Çınar Kaymakamlığınca üç yıldır yürütülen projeye bu yıl Kayapınar Belediyesi tarafından spor malzemesi desteği verildi.
Çınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen törene katılan 39 okuldan öğrencilere malzemeleri teslim edildi.
Hedeflerinin gelecekte milli takımlarda oynayacak sporcular yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Çınar Kaymakamı Selami Kaya, ilçenin en ücra köşesinde okuyan ve spora iştirak eden yetenekli çocukların tespit edilmesi ve daha uygun şartlarda spor yapabilmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Amaçlarının yetenekli çocukları tespit edip, yarının milli sporcularını ülkeye kazandırmak olduğunu aktaran Kaya, bu sebeple her türlü desteği kendi imkanlarıyla sağladıklarını kaydetti.
Kaya, bu sezon çocuklara bu imkanları sağlayan ve önemli bir destek sunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a teşekkür etti.

Diyarbakır, Kayapınar, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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