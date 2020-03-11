Kayapınar Kaymakamı Koç'tan kadın kursiyerlere başarı sertifikası
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerlere başarı sertifikası verdi.
11.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:40
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerlere başarı sertifikası verdi.
Kayapınar Belediyesine bağlı Fırat 2 Bilgi Evi ve Kayapınar Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi 7. biriminde okuma yazma eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler başarı belgelerini Kaymakam Koç'un elinden aldı.
Kaymakam Koç, eğitime ve bilgiye önem verdiklerini ifade ederek, kadın kursiyerleri okuma ve yazmaya teşvik etmek için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtti.
Kayapınar Belediyesine bağlı Fırat 2 Bilgi Evi ve Kayapınar Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi 7. biriminde okuma yazma eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler başarı belgelerini Kaymakam Koç'un elinden aldı.
Kaymakam Koç, eğitime ve bilgiye önem verdiklerini ifade ederek, kadın kursiyerleri okuma ve yazmaya teşvik etmek için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
Manşet
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