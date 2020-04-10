Kayara Filmi
Kayara filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kayara filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
10.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
Yönetmen: Cesar Zelada
Senaryo: Cesar Zelada
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kayara
Yapımcı Firma: Tunche Films
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: Peru
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Tunche Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Kayara Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Sinema