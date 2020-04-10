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Kayara Filmi

Kayara filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kayara filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

10.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
Kayara Filmi
Sadece erkeklerin alındığı bir gruba girmeyi kafasına koyan bir İnka kadınının hikayesini anlatan Peru yapımı animasyon film inin yönetmenliğini ve senaristliğini Cesar Zelada üstleniyor.


Yönetmen: Cesar Zelada
Senaryo: Cesar Zelada
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kayara
Yapımcı Firma: Tunche Films
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: Peru
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Tunche Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Sinema
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