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Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu.

13.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:59Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu
'da sağanak yağış nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un ilçesi Mahallesi Otogar karşısı çevre yolu alt geçit yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan U. idaresindeki 35 ABF 392 plakalı motosiklet, yağmur yağışından dolayı kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan U. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Derecik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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