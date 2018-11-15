Kaybettiği Cihaz Yüzünden Hem Duyamıyor Hem de Konuşamıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 12:30



15 Kasım 2018 Perşembe 12:30

Adıyaman'da doğuştan işitme engelli 4 yaşındaki kız çocuğu, kulağına takılan cihazın kaybolması nedeniyle konuşamıyor ve duyamıyor.Adıyaman'da yaşayan Bülent ve Çiler Önemli çiftinin 3 çocuklarından biri olan ve doğuştan işitme engelli 4 yaşındaki Yezda Önemli, 3 yıl önce Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesinde kulaklarından ameliyat edilmiş, ameliyatta Amerika'dan getirilen ve yüksel maliyette olan cihaz taktırılmıştı.Cihaz sayesinde duyup konuşabilen Yezda, başının üst kısmında bulunan cihazın bir parçası düşerek kayboldu. Cihazın kaybolması nedeniyle yaklaşık 15 gündür eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine de gidemeyen ve yanında ailesi olamadan dışarıya çıkamayan Yezda, duyabilmek cihazın yeniden alınabilmesini bekliyor.Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Baba Bülent Önemli, "Kızım devletimizin verdiği destekler sayesinde ameliyat olmuş ve konuşup duya bilmişti. Ne yazık ki kızım rehabilitasyon merkezine gittiği sırada başının üst tarafında bulunan cihazın bir parçası yere düşerek kaybolmuş. O cihaz sayesinde konuşup duya bilen kızım şuanda hem konuşamıyor hem de duyamıyor. Bizler devletimizden ve hayırseverlerimizden o cihazın alınabilmesi için yardım istiyoruz. Cihaz kaybolduğu günden bu yana kızımı rehabilitasyon merkezine gönderemiyorum. Kızım tek başına evden dışarıya çıkamıyor öylece evde oturmak zorunda kalıyor. Ben kızım için devletimizden ve hayırseverlerimizden yardım bekliyorum" dedi.Anne Çiler Önemli, "Bizler kızım için yardım bekliyoruz. Daha önceden cihaz sayesinde duyabilen ve konuşa bilen kızım artık sessiz bir şekilde gözümün önünde duruyor. Bizler devletimizden yardım bekliyoruz. Kızım şuan eğitim hayatından da geri kalmış durumda. Tek başına bir yere gidemiyor ve bir şey yapıyor. Maddi durumumuz yok olsa bir saniye bile durmam. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN