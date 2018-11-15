Kaybettiği cihaz yüzünden hem duyamıyor hem de konuşamıyor
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, doğuştan işitme engelli olan 4 yaşındaki kız çocuğu, kulağına takılan cihazın kaybolması nedeniyle hem konuşamıyor, hem de duyamıyor. Adıyaman'da ikamet eden Bülent ve Çiler Önemli çiftinin 3 çocuklarından biri olan ve doğuştan işitme engelli 4 yaşındaki Yezda Önemli, 3 yıl önce Malatya Turgut Özal
Tıp Fakültesi Hastanesinde kulaklarından ameliyat edilmiş, ameliyatta Amerika
'dan getirilen ve yüksel maliyette olan cihaz a taktırılmıştı. Ameliyatla kulağına takılan cihaz sayesinde duyup ve konuşa bilen Yezda, başının üst kısmında bulunan cihazın bir parçası düşerek kayboldu. Cihazın kaybolması nedeniyle yaklaşık 15 gündür eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine de gidemeyen ve yanında ailesi olamadan dışarıya çıkamayan Yezda, duyabilmek için kaybolan cihazın alınması için yardım bekliyor.Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Baba Bülent Önemli, "Kızım
devletimizin verdiği destekler sayesinde ameliyat olmuş ve konuşup duya bilmişti. Ne yazık ki kızım rehabilitasyon merkezine gittiği sırada başının üst tarafında bulunan cihazın bir parçası yere düşerek kaybolmuş. O cihaz sayesinde konuşup duya bilen kızım şuanda hem konuşamıyor hem de duyamıyor. Bizler devletimizden ve hayırseverlerimizden o cihazın alınabilmesi için yardım istiyoruz. Cihaz kaybolduğu günden bu yana kızımı rehabilitasyon merkezine gönderemiyorum. Kızım tek başına evden dışarıya çıkamıyor öylece evde oturmak zorunda kalıyor. Ben kızım için devletimizden ve hayırseverlerimizden yardım bekliyorum" dedi.Çocuğunun duymaması ve konuşamamasından dolayı oldukça bitkin halde olduklarını söyleyen Anne
Çiler Önemli, "Bizler kızım için yardım bekliyoruz. Daha önceden cihaz sayesinde duyabilen ve konuşa bilen kızım artık sessiz bir şekilde gözümün önünde duruyor. Bizler devletimizden yardım bekliyoruz. Kızım şuan eğitim hayatından da geri kalmış durumda. Tek başına bir yere gidemiyor ve bir şey yapıyor. Maddi durumumuz yok olsa bir saniye bile durmam. Türkiye Cumhuriyeti
Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Adıyaman
15 Kasım 2018 Perşembe 15:30