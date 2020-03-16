Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, sahibinin ahır kapısını açık unutması üzerine kaybolan 145 küçükbaş hayvan, arama çalışması sonunda 2 mahallede bulundu.
16.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:50
Mersin 'in merkez Mezitli ilçesinde, sahibinin ahır kapısını açık unutması üzerine kaybolan 145 küçükbaş hayvan, arama çalışması sonunda 2 mahallede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesinde bir şahsa ait hayvanların kayıp olduğunun ihbarını alan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama, tarama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucunda 45 adat küçükbaş hayvan Bozön Mahallesi'nde, 100 hayvan Cemilli Mahallesinde bulundu.
Bulunan 145 hayvan sahibine teslim edildi. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesinde bir şahsa ait hayvanların kayıp olduğunun ihbarını alan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama, tarama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucunda 45 adat küçükbaş hayvan Bozön Mahallesi'nde, 100 hayvan Cemilli Mahallesinde bulundu.
Bulunan 145 hayvan sahibine teslim edildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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