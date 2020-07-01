Kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor

Van'ın Erciş ilçesinde, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.

01.07.2020 18:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:21
Van'ın Erciş ilçesinde, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.
Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuk babası Yücel Memiş'in 2 yaşındaki kızı Melek'ten yaklaşık 10 saattir haber alınamıyor.
Komşularının yardımıyla çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'a bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından evin önünden çay geçmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.
Bölgeye ulaşan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri suda arama çalışması başlattı.
Melek Memiş'in amcası Hüseyin Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki yeğeninin evin önündeki bahçede kardeşleri ile oyun oynadıklarını söyledi.
Eve gelen kardeşlerin arasında Melek'i göremediklerini belirten Memiş, "Melek'in evde olmadığını fark edince aramaya çıktık. Uzun bir süre aradık ama sonuç alamadık. Bunun üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verdik. Bizim evin yanında çay akıyor, çaya düşme ihtimali var. O nedenle suda arama yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir şey yok." diye konuştu. Kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, AFAD, Van, Güncel, Haber
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