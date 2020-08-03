Kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ın bulunması için çalışmalar hem karada hem de Dicle Nehri’nde sürüyor...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları hem karada hem de Dicle Nehri'nde devam ediyor.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar 4. günde Dicle Nehri'nde yoğunlaştı.

Köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri kenarında arama yapan AFAD ve UMKE ekipleri tek tek ağaçların altını kontrol ediyor, bir ize ulaşmaya çalışıyor.

Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ise Dicle Nehri'nde arama çalışması yürütüyor.

İki komando taburu da 4 hassas burunlu köpek ile köyün içinde, çevresinde ve bazı evlerde arama yapıyor.