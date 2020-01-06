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Kaybolan 8 koyunu jandarma buldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce kaybolan 8 koyun, jandarma ekiplerince bulundu.

06.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:38 Kaybolan 8 koyunu jandarma buldu
'in ilçesinde iki gün önce kaybolan 8 koyun, jandarma ekiplerince bulundu.

Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Turan, otlattığı 300 baş koyun sürüsündeki 8 koyunun kaybolduğunu anlayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Nizip İlçe Komutanlığı ekipleri, koyunların bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 48 saat çalışma sonucu dağlık alanda bulunan 8 koyun sahibine teslim edildi. Koyunların sahibi Hüseyin Turan, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Hüseyin Turan, Gaziantep, Jandarma, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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