27 Kasım 2018, 13:21
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Kaybolan 82 Yaşındaki Alzaymır Hastası Bulundu

Kaybolan 82 Yaşındaki Alzaymır Hastası Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan alzaymır hastasına, 20 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan alzaymır hastasına, 20 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Alyazmır hastası Hasan Hüseyin Ayan'ın (82) Söğüt Mahallesi'ndeki evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İz takip köpekleri kullanan jandarma ile Marmaris AKUT ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

Evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, 20 saatlik çalışmanın ardından bulunan Ayan'ın halsiz ve yorgun olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri, arazi dağlık olduğu için Ayan'ı sırtında taşıyarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Huseyin,Muğla,Marmaris
27 Kasım 2018 Salı 13:21