Kaybolan Alzaymır Hastası Bulundu

Gebze
'de kaybolan alzaymır hastası 86 yaşındaki Recep Uysal
, 20 saatlik aramanın ardından bulundu. AFAD
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Cuma köyünde yaşayan alzaymır hastası Uysal'dan haber alamayan yakınları, AFAD ve jandarma ekiplerinden destek istedi. Derince
ilçesinde eğitimde bulunan AKUT ekibinin de dahil olduğu arama, saat 01.00'e kadar sürdürüldü.
Recep Uysal'ın bulunamaması üzerine arama çalışmaları, sabah devam ettirilmek üzere sonlandırıldı. Sabah
saatlerinde Kocaeli
AFAD Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem
koordinesinde, köydeki vatandaşlarla arama çalışmaları tekrar başlatıldı.
Recep Uysal, köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Conkarı mevkisinde, 20 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.
Bitkin halde bulunan ve sağlık ekiplerine teslim edilen Uysal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
AFAD,Gebze,Uysal
22 Kasım 2018 Perşembe 16:44