Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

01.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:02
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Göksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası N.Ö'nün yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında ekipler, yaşlı kadını evine 3 kilometre uzaklıktaki metruk bir evde buldu.
İlk sağlık kontrolü yapılan kadın, tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesine götürüldü. Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Sabah, Güncel

Haberin Videosu :

Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?
Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:30: "Bu mücadeleyi de birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız" - Haber 22:30: "Antalya'ya giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle gözlem altına alınacak" - Haber 22:30: Başkentte koronavirüs tedbirleri - Haber 22:30: Karabük'te annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Haber 22:28: Rasim dede "3 aylığını" Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:26: Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı - Haber