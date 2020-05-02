Kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkan, bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Ayşe Savdıç'ın (55) bulunması için çalışma başlatıldı.

Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Alzheimer hastası Ayşe Savdıç, önceki gün evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Savdıç'a ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, köy yakınındaki dere yataklarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı aramalarda şu ana kadar Savdıç'ın izine rastlanmadı.Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.