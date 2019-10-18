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Kaybolan bankacıyı arama çalışmaları sürüyor

Sinop'un Gerze ilçesinde 3 gün önce kaybolan 30 yaşlarındaki bankacı Samet Türk'ü arama çalışmaları devam ediyor.

18.10.2019 17:08Kaybolan bankacıyı arama çalışmaları sürüyor
Sinop'un Gerze ilçesinde 3 gün önce kaybolan 30 yaşlarındaki bankacı Samet Türk'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Gerze ilçesinde, 15 Ekim Salı günü saat 20.00'den sonra kendisinden haber alınamayan ve bir kamu bankasında çalışan Samet Türk'ü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak Sinop Saraydüzü'nden çıktığı görülen Türk'ün aracı Yenikent köyü Töngel Sokağı'nda terk edilmiş vaziyette bulundu. Kaybolduğunun fark edilmesinin ardından kolluk kuvvetleri başta olmak üzere AFAD ve sahil güvenlik balık adamları denizde arama kurtarma çalışmalarına başladı. 72 saattir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Sahil güvenlik ekibinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - SİNOP

Sinop, Gerze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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