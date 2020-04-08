İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu

İzmir 'in Tire ilçesinde hayvancılık yapan Murat Akel, sayım sırasında bir büyükbaş hayvanının olmadığını fark etti. Bölgede bulunan gazetecilerden yardım isteyen Akel'in kayıp hayvanı, gazetecilere ait drone ile dağlık alanın taranması sonrasında bulundu.

KAYIP HAYVANI SAYIMDA FARK ETTİ

Tire'de hayvancılık yapan Murat Akel, her gün olduğu gibi hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü. Akşam saatlerinde çiftliğine dönen Akel, yaptığı sayım sonucu büyükbaş hayvanlarından bir tanesinin olmadığını fark etti. Gece-gündüz dağlık arazide düvesini arayan Akel, hayvanını bulamadı. Son çare olarak dağlık arazide drone ile bulmaya karar veren Murat Akel, gazetecilerden yardım istedi. Gazeteciler ile birlikte dağlık alana giden Akel, burada drone ile tarama yaparak düvenin yerini belirledi. Ardından dağlık alana çıkan Akel'in yardımcıları, düveyi bulunduğu alandan aşağıya indirdi.

''DRONE OLMADAN DAĞLIK ALANDA BULMAK İMKANSIZDI''

Murat Akel gazetecilere teşekkür ederek, "Düvemi dün otlatmadan geldikten sonra yerinde olmadığını fark ettim. 5 saate yakın dağlık alanda düve aradık; ancak arazi dağlık ve çalılık bulmamız imkansızdı. Aklıma drone ile aramak geldi ve bu sayede düvemi bulduk. Gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Düveme kavuştum." dedi.

Kaynak: İHA