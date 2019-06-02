02.06.2019 14:50
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Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Malatya'da bir çiftçiye ait kaybolan 9 adet büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Malatya'da bir çiftçiye ait kaybolan 9 adet büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Battalgazi ilçesi Üzümlü Mahallesinde Bayram Toksöz'e ait 9 adet büyükbaş hayvan, otlatılmak için bırakıldığı arazide kaybolunca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ile gece yarısı kaybolan hayvanları bölgeye 9 kilometre uzaklıkta buldu. Hayvanlarına kavuşan çiftçi jandarmaya teşekkür etti. - MALATYA
Kaynak: İHA
Üzümlü, Battalgazi, Malatya, Jandarma, 3. Sayfa

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