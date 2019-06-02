Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Malatya
'da bir çiftçiye ait kaybolan 9 adet büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Battalgazi
ilçesi Üzümlü
Mahallesinde Bayram Toksöz'e ait 9 adet büyükbaş hayvan, otlatılmak için bırakıldığı arazide kaybolunca durum jandarma ekiplerine bildirildi.
Battalgazi İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ile gece yarısı kaybolan hayvanları bölgeye 9 kilometre uzaklıkta buldu. Hayvanlarına kavuşan çiftçi jandarmaya teşekkür etti. - MALATYA
Kaynak: İHA
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