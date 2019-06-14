14.06.2019 20:20
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 gün önce kaybolan 14 yaşındaki öğrencinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 gün önce kaybolan 14 yaşındaki öğrencinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Ahmet Bengi (14), 2 gün önce çıktığı eve bir daha dönmedi. En son eve yakın bir markette görülen Bengi'yi bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bengi'nin bulunması çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler sulama kanalında görülen cesedin Bengi'ye ait olduğunu belirledi. Bengi'nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Eyyübiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:28 Ankara'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
20:27 Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım
20:25 Akit TV Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı
20:24 Bakan Ersoy: "Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik"
20:24 MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
20:23 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da
20:22 Hong Kong'da Google'a tepki: 'Üzücü' kelimesi Çince'ye 'mutlu edici' olarak çevrildi