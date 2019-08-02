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Kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adıyaman'da üç gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

02.08.2019 22:19
Kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Adıyaman'da üç gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Salihe ve Sadık Çelik çiftinin en küçük çocuğu Hüseyin Nasrullah Çelik (13) üç gün önce kayboldu.
Çelik çifti, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, başlattıkları arama çalışmalarında, A.M.Ç'den (36) şüphelendi.
Şüphe üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.M.Ç'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kentin Konyaaltı ilçesinde yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Hüseyin Nasrullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Adıyaman merkeze bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki yol kenarına attığını itiraf etti.
Şüphelinin tarif ettiği yerde bulunan çocuğun cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çocuğun yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.

Esentepe Mahallesi, Sadık Çelik, Adıyaman, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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