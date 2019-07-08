08.07.2019 08:18
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Kaybolan cüzdanına üzülmüştü, jandarmadan gelen haber onu sevindirdi

Kaybolan cüzdanına üzülmüştü, jandarmadan gelen haber onu sevindirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği cüzdan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği cüzdan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Ailesiyle Malkara'nın Kadıköy Mahallesi'ne pikniğe gelen mühendis Özcan Temel, evine döndüğünde içinde banka kartı, kimlik kartı ve önemli evraklar olan cüzdanını bulamadı.

Soluğu jandarmada alan Özcan Temel, ekiplerin sıkı çalışması sonucu cüzdanının bulunduğunu duyunca çok sevindi. Temel, cüzdanını eksiksiz biçimde Malkara İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubaydan teslim aldı.

"Jandarma arayınca çok sevindim"

Cüzdanına kısa sürede kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Temel, "Ailemle Kadıköy Mahallesi'ne pikniğe gittik. Sonrasında cüzdanımı bulamadım. Bulan duyarlı vatandaşımız ve beni arayıp cüzdanımı teslim eden görevli jandarma ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

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