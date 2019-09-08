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Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu

Bingöl'de dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, akut ekipleri tarafından köyde bulundu.

08.09.2019 17:26 Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu
Bingöl'de dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, akut ekipleri tarafından köyde bulundu.

Bingöl'de ikamet eden Zihinsel Engelli Hüseyin Gürbüz, dün akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Aile, engelli genci merkezde bulamayınca durumu polise bildirdi. Haberin kısa sürede sosyal medya da yayılması üzerine birçok vatandaş, söz konusu kişiyi gördüklerini emniyete aktarırken, kurtarma ekipleri de devreye girdi.

Som görüldüğü bölgede çalışma yapan ekiplerden AKUT, gencin merkeze bağlı Kartal Köyü'nde olduğunu belirleyip buldu.

Kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Gürbüz daha sonra ailesi teslim edildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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