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Kaybolan engelli genci jandarma buldu

Van'da kaybolan engelli genç Jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

29.07.2019 16:41 Kaybolan engelli genci jandarma buldu
Van'da kaybolan engelli genç Jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Kavurma Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli gençten haber alamayan ailesi, 156 jandarma ihbar hattını arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca, bölgeye yönlendirilen İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2,5 saat süren aramanın ardından engelli genci Kavuncu Mahallesi'nden 10 kilometre uzakta buldu.
Su ve yiyecek verilen engelli genç, babasının teşhis etmesi üzerine ailesine teslim edildi.

Jandarma, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA

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