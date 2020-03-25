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Kaybolan engelli kızı iz takip köpeği buldu

Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp zihinsel engelli kız, 10 saat süren arama çalışması sonucu iz takip köpeği sayesinde bulundu.

25.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:13
Adana 'nın Kozan ilçesinde kayıp zihinsel engelli kız, 10 saat süren arama çalışması sonucu iz takip köpeği sayesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıslar Mahallesi'nde dün akrabasına gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki zihinsel engelli F.D. eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya haber verdi.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, iz takip köpeği Kahraman sayesinde F.D'yi 10 saat sonra mahalleden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen F.D. ailesine teslim edildi. Kaybolan engelli kızı iz takip köpeği buldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kozan, Adana, Güncel

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Kaybolan engelli kızı iz takip köpeği buldu

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