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Kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Mersin'de otlatmak için götürüldükleri dağlık arazide kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

01.10.2019 11:35Kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
Mersin'de otlatmak için götürüldükleri dağlık arazide kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinin kırsal mahallelerinden Pelitkoyağı Mahallesi'nin dağlık kesimlerinde hayvanlarını otlatan M.Ş., sürüden 25 küçükbaş hayvanın eksik olduğunu fark edince jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki gün süren çalışmaların ardından hayvanları Cırman mevkisindeki ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti. - MERSİN

Jandarma, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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