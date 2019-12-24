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Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular

Bartın'da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.

24.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:55 Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular
'da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Epçiler köyünde ikamet eden Muhammet Birgöz isimli şahıs, otlatmak maksadıyla araziye bıraktığı 2 inek ve 3 buzağısının eve gelmediğini, arazide arama yapmasına rağmen hayvanları bulamadığını belirterek, İl Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından köy çevresinde yapılan 2 günlük arama sonucu hayvanlar açık arazide bulundu. Hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Muhammet Birgöz, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BARTIN

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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