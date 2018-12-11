Kaybolan Hayvanlarını Arayan Çoban Donmak Üzereyken Bulundu

Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde kaybolan keçilerini arayan çoban, kuvvetli yağış nedeniyle dağda kayboldu.
İlçeye bağlı Kaşyazı köyünde yaşayan Tahsin Alpaslan (54), dağda kaybolan keçilerini ararken şiddetli yağıştan dolayı kayboldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri, dağda Alpaslan'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Jandarma
ekipleri, kaybolan çobanı köyden 25 kilometre uzaklıkta soğuktan donmak üzereyken buldu.
Sağlık ekipleri, donma tehlikesi geçiren çobana müdahale etti.
Gerger Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma,Adıyaman,Gerger
11 Aralık 2018 Salı 19:31