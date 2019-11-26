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Kaybolan keçiler jandarma tarafından 48 saat sonra bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce kaybolan 22 keçi jandarma tarafından bulundu.

26.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26Kaybolan keçiler jandarma tarafından 48 saat sonra bulundu
'in ilçesinde 2 gün önce kaybolan 22 keçi jandarma tarafından bulundu.
Güder Mahallesi'ndeki vatandaşların keçilerini otlatan C.K, 100 baş olan sürüdeki 22 keçinin kaybolduğunu fark etti.
Keçilerin çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetleri kapsamında hayvanların Karadağ mevkisinde olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 48 saat sonra bulunan keçiler, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.
Keçi sahipleri ve çoban C.K. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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