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Kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği kişi için arama çalışması başlatıldı.

22.10.2019 21:59
Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ali Yanar eve gelmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulunarak, yardım istedi.
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Polis ve Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.
Ekiplerin, drone desteğiyle Ilgın kırsalı ve ağaçlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında kentteki MOBESE kameraları da incelemeye alındı.
Ekipler, kaybolduğu bildirilen Yanar'ın cep telefonu ile yaptığı son görüşmeleri de mercek altına alaraksoruşturmayı derinleştirdi.
Kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı

Ali Yanar, Konya, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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