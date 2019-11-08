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Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu

Afyonkarahisar'da okul sonrası evine dönmeyen 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu, jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmalarının ardından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

08.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:02 Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu
Afyonkarahisar'da okul sonrası evine dönmeyen 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu, jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmalarının ardından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay; 6 Kasım Çarşamba günü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Cumhuriyet köyünde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Uluköy'e taşımalı olarak okula giden 8. sınıf öğrencisi Arzu Gül Vural, okul sonrası evine dönmedi. Çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu hemen jandarmaya bildirdi. Geniş çaplı arama çalışması başlatan jandarma ekipleri Vural'ın Uluköy'de bakkaldan yiyecek ve içecek aldığını tespit etti. Okul ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri bölgeyi taramaya başladı. Aramalara Uluköy ortaokulu öğretmenleri de katılırken Arzu Gül Vural, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından evine 3 kilometre uzaklıktaki Dombayova köyü kırsalındaki TV istasyonunda bulundu. Vural sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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