Haberler » Güncel » Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu - Haber

Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

İngiltere'nin Essex kentinde köpeği kaybolan yaşlı adamın, köpeğine kavuşma ve gözyaşlarına boğulma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

28.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:00Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

'nin kentinde köpeği kaybolan yaşlı adamın, köpeğine kavuşma ve gözyaşlarına boğulma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Köpeğin ormanda bir tilki yuvasında mahsur kaldığı anlaşılırken, arkadaşları ile köpeğini kurtaran yaşlı adam sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Alan Whitton ormanda yürüyüş yaptığı sırada yanındaki köpeğini başka bir köpek kovalamaya başladı. Bunun üzerine kaçan köpeğinin arkasından giden 49 yaşındaki adam, tüm çabalarına rağmen köpeği bulamadı. İki gün boyunca köpeğini arayan Whitton hiçbir ize rastlayamadı. Daha sonra başka bir köpeğin sahibinden gelen bilgi sonrasında daha önce yürüyüş yaptığı bölgeye giden adam, diğer köpeklerin toprağın altındaki bir tilki yuvasını kokladıklarını ve havladıklarını gördü. Yardıma gelen kişilerle köpeklerin kokladıkları yeri kazmaya başlayan Alan Whitton, 2 saatin sonunda köpeğine ulaşabildi. Köpeğine kavuşan Whitton'un, köpeğini bulduktan sonraki duygu dolu anları sosyal medyada 'yaşlı adamın ağlaması' notuyla paylaşıldı. Paylaşılan görüntü sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Köpeğin başının göründüğü çukur ve elleriyle kazan adam

-Adamın köpeğini çukurdan çıkarması ve gözyaşlarıyla sarılması

-Etraftakilerin sevinç sesleri ve adamın ağlaması

-Köpeğe tasma takılması



İngiltere, Essex, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50 Türkler evlilikte az çocuk istiyor
12:50 Ege Bölgesi Göç Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:46 Futbol bahane sohbet şahane
12:45 SEDEP'e uluslararası ideal kent ödülü
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:51:10